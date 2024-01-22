Hill: наёмники США в украинской армии рассказали о низком боевом духе ВСУ
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Об этом пишет издание The Hill.
«Ветеран американской армии Джино, который служит с украинским разведывательным ведомством, описал нехватку оружия и оборудования вместе с низким боевым духом украинцев на линии фронта», — говорится в публикации.
Ещё один американский наёмник рассказал изданию, что украинское командование выделяет слишком мало времени на подготовку солдат к военным операциям.
Он добавил, что ВСУ серьёзно зависимы от некоммерческих организаций, которые поставляют армии бронежилеты, каски, ботинки и продовольствие.
Ранее издание Franceinfo писало, что военнослужащие украинских вооружённых сил теряют мотивацию и боевой дух из-за коррупционных скандалов на Украине.