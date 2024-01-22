Американские наёмники, воюющие на стороне Вооружённых сил Украины, рассказали, что среди украинских военнослужащих на фронте наблюдается низкий боевой дух.

Об этом пишет издание The Hill.

«Ветеран американской армии Джино, который служит с украинским разведывательным ведомством, описал нехватку оружия и оборудования вместе с низким боевым духом украинцев на линии фронта», — говорится в публикации.

Ещё один американский наёмник рассказал изданию, что украинское командование выделяет слишком мало времени на подготовку солдат к военным операциям.

Он добавил, что ВСУ серьёзно зависимы от некоммерческих организаций, которые поставляют армии бронежилеты, каски, ботинки и продовольствие.

Ранее издание Franceinfo писало, что военнослужащие украинских вооружённых сил теряют мотивацию и боевой дух из-за коррупционных скандалов на Украине.