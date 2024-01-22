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Süddeutsche Zeitung: Европа готовится к поражению Украины

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Министры иностранных дел ЕС регулярно проводят встречи, где обсуждают оперативную ситуацию на Украине, а новая встреча в Брюсселе будет «более кризисной, чем обычно», сообщает Süddeutsche Zeitung. Газета отмечает, что «причиной этому является мрачная военная ситуация».
Süddeutsche Zeitung: Европа готовится к поражению Украины
  • AP
  • © Virginia Mayo

Наступление ВСУ провалилось, а «защитники изо всех сил пытаются удержать оборону против наступающих», при этом помощи от США ещё долго не предвидится, отмечают журналисты.

В Европе опасаются, что украинцы могут потерпеть поражение «в этом году или, по крайней мере, столкнуться с серьёзными трудностями», говорится в статье.

Ссылаясь на «высокопоставленного представителя европейского правительства», немецкая газета сообщает, что Киев перестал передавать Брюсселю достоверную информацию и вместо этого пытается внушить оптимизм «из-за страха усилить тех на Западе, кто утверждает, что нужно прекратить инвестировать в проигрышную войну».

Перевод материала приводит ИноТВ.

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