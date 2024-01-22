Süddeutsche Zeitung: Европа готовится к поражению Украины
- AP
- © Virginia Mayo
Наступление ВСУ провалилось, а «защитники изо всех сил пытаются удержать оборону против наступающих», при этом помощи от США ещё долго не предвидится, отмечают журналисты.
В Европе опасаются, что украинцы могут потерпеть поражение «в этом году или, по крайней мере, столкнуться с серьёзными трудностями», говорится в статье.
Ссылаясь на «высокопоставленного представителя европейского правительства», немецкая газета сообщает, что Киев перестал передавать Брюсселю достоверную информацию и вместо этого пытается внушить оптимизм «из-за страха усилить тех на Западе, кто утверждает, что нужно прекратить инвестировать в проигрышную войну».
Перевод материала приводит ИноТВ.