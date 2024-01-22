РИА Новости: один из сбитых дронов ВСУ пытался атаковать аэродром в Смоленске
Один из трёх сбитых над Смоленской областью беспилотников ВСУ пытался ударить по аэродрому Смоленск-Северный. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
- AP
- © Libkos
«Один из БПЛА пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, но был сбит», — сказал он.
Накануне в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Смоленской областью.
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