РИА Новости: один из сбитых дронов ВСУ пытался атаковать аэродром в Смоленске

Один из трёх сбитых над Смоленской областью беспилотников ВСУ пытался ударить по аэродрому Смоленск-Северный. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

AP

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«Один из БПЛА пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, но был сбит», — сказал он. Накануне в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Смоленской областью.