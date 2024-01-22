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Электроснабжение частично нарушено в Макеевке из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ

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У ряда потребителей Макеевки в ДНР нарушено электроснабжение из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ. Об этом сообщил глава города Владислав Ключаров

«По предварительной информации, в результате сброса взрывоопасных предметов с беспилотного летательного аппарата в Макеевке нарушено электроснабжение города», — написал он в Telegram.

Ключаров подчеркнул, что проблемы с электричеством наблюдаются в Червоногвардейском, Кировском и Центрально-Городском районах.

12 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что абоненты сёл Глотово, Безымено, частично Гора-Подол и Козинки остались без электричества в результате обстрела украинской армии.

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