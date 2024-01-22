Бойцы ВДВ уничтожили в островной зоне Днепра Херсонской области два миномёта ВСУ

Миномётные расчёты ВДВ России уничтожили два миномёта ВСУ в островной зоне Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении зоны проведения СВО расчёты 120-мм миномётов одного из соединений ВДВ из состава группировки войск «Днепр» подавили и уничтожили две миномётные позиции ВСУ в островной зоне дельты Днепра», — заявили в ведомстве.

Ранее расчёт ПТРК «Корнет» уничтожил на Купянском направлении боевую бронемашину ВСУ.

Также экипаж БМП-3 ЗВО уничтожил на Купянском направлении скопление пехоты ВСУ.