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Бойцы ВДВ уничтожили в островной зоне Днепра Херсонской области два миномёта ВСУ

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Миномётные расчёты ВДВ России уничтожили два миномёта ВСУ в островной зоне Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении зоны проведения СВО расчёты 120-мм миномётов одного из соединений ВДВ из состава группировки войск «Днепр» подавили и уничтожили две миномётные позиции ВСУ в островной зоне дельты Днепра», — заявили в ведомстве.

Ранее расчёт ПТРК «Корнет» уничтожил на Купянском направлении боевую бронемашину ВСУ.

Также экипаж БМП-3 ЗВО уничтожил на Купянском направлении скопление пехоты ВСУ.

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