В Бердянске нашли польско-украинский центр антироссийской пропаганды
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Запорожской области.
По словам представителя ведомства, в Бердянске обнаружен польско-украинский центр, который осуществлял антироссийскую деятельность на территории города до начала спецоперации.
Уточняется, что польское просветительское общество «Возрождение» под руководством Льва Сухомлинова осуществляло растление своих несовершеннолетних участников и совместно с боевиками «Азова»* и «Правого сектора»** навязывало им русофобию.
Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в странах Прибалтики.
По его словам, Запад всегда делал ставку на украинских националистов.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.
** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).