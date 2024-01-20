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В Бердянске нашли польско-украинский центр антироссийской пропаганды

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В Бердянске выявили деятельность польско-украинского центра, который занимался антироссийской пропагандой до начала специальной военной операции.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Запорожской области.

По словам представителя ведомства, в Бердянске обнаружен польско-украинский центр, который осуществлял антироссийскую деятельность на территории города до начала спецоперации.

Уточняется, что польское просветительское общество «Возрождение» под руководством Льва Сухомлинова осуществляло растление своих несовершеннолетних участников и совместно с боевиками «Азова»*  и «Правого сектора»** навязывало им русофобию.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в странах Прибалтики.

По его словам, Запад всегда делал ставку на украинских националистов.

«Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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