Вооружённые силы России уничтожат объекты военной промышленности на всей территории Украины, если украинская армия нанесёт удары по Крыму.

Такое мнение в статье для издания InfoBRICS высказал обозреватель Лукас Лейрос.

Пр мнению автора статьи, ответ ВС России на возможные атаки ВСУ на Крым не будут выражаться в резком изменении ситуации на фронте.

«Они будут выражаться в стремительном увеличении количества воздушных ударов по стратегическим объектам на всей территории Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что ВС России в случае атак на Крым нанесут удары по военным объектам на Украине, критической инфраструктуре, а также центрам принятия решений.

Ранее сообщалось о групповом ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины, нанесённом с применением гиперзвуковых комплексов «Кинжал».

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.