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Российский оператор ПВО назвал самую сложную для перехвата ракету ВСУ

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Оператор ЗРК «Тор-М2» с позывным Стаф сказал, какую ракету Вооружённых сил Украины сложнее всего перехватить в зоне специальной военной операции.
Российский оператор ПВО назвал самую сложную для перехвата ракету ВСУ
  • РИА Новости

Ранее Министерство обороны России впервые заявило, что российские системы противовоздушной обороны перехватили две ракеты ADM-160B MALD американского производства в зоне спецоперации.

Отмечается, что Соединённые Штаты официально не объявляли о поставках таких ракет Киеву.

Оператор с позывным Стаф сказал РИА Новости, что такие ракеты сложно перехватить.

«Сталкиваемся с ними нечасто, очень сложная цель», — заявил он.

Собеседник агентства добавил, что, несмотря на сложности, ВС России придумали ряд хитростей, которые позволяют бороться с такими целями эффективно.

Ранее Военная хроника рассказала, как «летающие радары», самолёты А-50У, помогают сбивать ракеты Storm Shadow, используемые украинской армией.

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