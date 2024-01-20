Российский оператор ПВО назвал самую сложную для перехвата ракету ВСУ

Оператор ЗРК «Тор-М2» с позывным Стаф сказал, какую ракету Вооружённых сил Украины сложнее всего перехватить в зоне специальной военной операции.

Ранее Министерство обороны России впервые заявило, что российские системы противовоздушной обороны перехватили две ракеты ADM-160B MALD американского производства в зоне спецоперации.

Отмечается, что Соединённые Штаты официально не объявляли о поставках таких ракет Киеву.

Оператор с позывным Стаф сказал РИА Новости, что такие ракеты сложно перехватить.

«Сталкиваемся с ними нечасто, очень сложная цель», — заявил он.

Собеседник агентства добавил, что, несмотря на сложности, ВС России придумали ряд хитростей, которые позволяют бороться с такими целями эффективно.

Ранее Военная хроника рассказала, как «летающие радары», самолёты А-50У, помогают сбивать ракеты Storm Shadow, используемые украинской армией.