На Украине пять депутатов подали в суд на спикера Рады Руслана Стефанчука
- РИА Новости
Парламентарий в личном Telegram-канале отметила, что истцами выступили пятеро депутатов фракции «Европейская солидарность», включая её саму.
«Сегодня аналогичный иск относительно отказов в моих командировках в течение четырёх месяцев с сентября по декабрь прошлого года также подаю я», — написала депутат в Telegram-канале партии.
Ранее портал «СТРАНА.ua» сообщил, что на украинских КПП не выпускают за границу мужчин выездных категорий.