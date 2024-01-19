На Украине пять депутатов подали в суд на спикера Рады Руслана Стефанчука

Пять депутатов Верховной рады Украины обратились в суд с иском к спикеру парламента Руслану Стефанчуку. Как сообщила депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе, поводом для этого послужил его отказ в предоставлении им разрешения на выезд за границу.

Парламентарий в личном Telegram-канале отметила, что истцами выступили пятеро депутатов фракции «Европейская солидарность», включая её саму.

«Сегодня аналогичный иск относительно отказов в моих командировках в течение четырёх месяцев с сентября по декабрь прошлого года также подаю я», — написала депутат в Telegram-канале партии.

Ранее портал «СТРАНА.ua» сообщил, что на украинских КПП не выпускают за границу мужчин выездных категорий.