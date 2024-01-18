СЦКК: ВС Украины сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку

ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА на Старомихайловку в ДНР.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:40 — населённый пункт Старомихайловка; сброс ВОП с БПЛА», — сообщает ведомство в Telegram.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что женщина получила осколочное ранение коленного сустава при утреннем обстреле ВСУ Белгорода.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские военные увеличили количество целенаправленных обстрелов гражданских объектов и инфраструктуры в ДНР.