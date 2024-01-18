В Раде предложили увеличить налог для зарабатывающих от 20 тысяч гривен в месяц

Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа предложила увеличить налог для людей, зарабатывающих от 20 тыс. гривен в месяц (около 46 тыс. рублей).

«Если вы зарабатываете от 20 тыс. гривен, например, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3—5%. Это помогло бы удерживать нашу армию, и это было бы справедливо», — заявила Пидласа.

Как пишет издание СТРАНА.ua, также она предлагает ввести дополнительную пошлину «на роскошь» для дорогих товаров.

«Несмотря на войну, у нас огромное количество автомобилей и дорогой техники заезжает в страну. Мы видим по таможенной статистике, сколько ноутбуков, телефонов каждый месяц мы импортируем. Если это новый айфон, который стоит 60—70 тыс. гривен, то он может быть обложен дополнительной пошлиной», — заявила глава бюджетного комитета.

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