RT в Telegram
Подпишись

Лавров назвал слухами сообщения о прямых переговорах России и Украины

Короткая ссылка
Сообщения о «прямых переговорах» России и Украины являются слухами, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров назвал слухами сообщения о прямых переговорах России и Украины
  • РИА Новости

«Слухи — они и есть слухи. Всем понятно, что не Украина будет решать, когда остановиться и начать всерьёз говорить о реалистичных условиях завершения этого конфликта», — сказал министр на пресс-конференции.

Говорить об этом, конечно, нужно с Западом, подчеркнул Лавров.

Он вновь обратил внимание на то, что Киеву было запрещено подписывать договор об урегулировании конфликта с Россией по указке экс-премьера Британии Бориса Джонсона и «прочих англосаксов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить