Сообщения о «прямых переговорах» России и Украины являются слухами, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Слухи — они и есть слухи. Всем понятно, что не Украина будет решать, когда остановиться и начать всерьёз говорить о реалистичных условиях завершения этого конфликта», — сказал министр на пресс-конференции.

Говорить об этом, конечно, нужно с Западом, подчеркнул Лавров.

Он вновь обратил внимание на то, что Киеву было запрещено подписывать договор об урегулировании конфликта с Россией по указке экс-премьера Британии Бориса Джонсона и «прочих англосаксов».