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РИА Новости: в ВС России появились операторы-асы БПЛА с сотнями поражённых целей

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Инструктор по подготовке операторов беспилотников с позывным «Ирландец» сообщил, что в российских войсках появились операторы ударных БПЛА экстра-класса с сотнями поражённых целей.

По его словам, их качества складываются из ряда факторов: владение различными системами БПЛА, большой боевой опыт, доскональное владение техникой пилотирования дронов, умение принимать быстрые решения и так далее.

«Немаловажным является фактор обстрелянности операторов — большинство из них попадали под вражеский огонь и имеют соответствующий опыт выживания», — приводит РИА Новости слова инструктора.

Он добавил, что у таких пилотов есть личный счёт по уничтоженным украинским военным, который доходит до нескольких сотен, а число поражённой техники ВСУ исчисляется десятками.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что на фронте сложилась тяжёлая ситуация для ВСУ из-за дронов ВС России.

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