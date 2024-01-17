Приходько заявил об усилении обстрелов ВСУ по объектам электроснабжения Горловки

Мэр Горловки Иван Приходько в эфире на Первом канале заявил, что украинские войска усилили обстрелы объектов электроснабжения города.

«Бьётся исключительно по объектам электроснабжения, электрообеспечения. Для чего? На улице больше морозы, вносится дестабилизация», — цитирует его ТАСС.

По его словам, удар по одной подстанции может вывести из строя сразу и котельные, и насосно-фильтровальные станции.

Приходько отметил, что, например, 16 января украинские войска обесточили основную фильтровальную станцию Горловки, которая подает воду в город.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные увеличили количество целенаправленных обстрелов гражданских объектов и инфраструктуры в ДНР.