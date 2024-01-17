RT в Telegram
Подпишись

Марочко: украинские военные самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом

Короткая ссылка
Подполковник НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что военнослужащие украинской армии самовольно покидают позиции под Красным Лиманом.

«В районе населённых пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское отмечен ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими боевиками», — цитирует его РИА Новости.

Марочко также рассказал, что солдаты покидают позиции в связи со сложной оперативно-тактической обстановкой, а также из-за снижения боевого потенциала ВСУ и значительных успехов российских войск на передовой.

Ранее Минобороны России заявило, что потери Киева на Краснолиманском направлении составили до 250 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить