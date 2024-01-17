Марочко: украинские военные самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом

Подполковник НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что военнослужащие украинской армии самовольно покидают позиции под Красным Лиманом.

«В районе населённых пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское отмечен ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими боевиками», — цитирует его РИА Новости.

Марочко также рассказал, что солдаты покидают позиции в связи со сложной оперативно-тактической обстановкой, а также из-за снижения боевого потенциала ВСУ и значительных успехов российских войск на передовой.

Ранее Минобороны России заявило, что потери Киева на Краснолиманском направлении составили до 250 человек.