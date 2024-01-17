Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы пытаются всячески избежать военной службы и не хотят добровольно вступать в ряды украинской армии.

В интервью Daniel Davis / Deep Dive он отметил, что украинское правительство не успевает восполнять потери личного состава войск.

«Дело не только в том, что никого не осталось, но и многие прячутся, избегая службы», — добавил полковник.

По словам Макгрегора, миллионы граждан Украины уже уехали из страны, а другие проживают в нищете и отчаянии.

Ранее полковник СБУ Роман Костенко сообщил, что на Украине замедлился процесс мобилизации.