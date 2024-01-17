Полковник Макгрегор: украинцы не хотят добровольно вступать в ряды ВСУ
В интервью Daniel Davis / Deep Dive он отметил, что украинское правительство не успевает восполнять потери личного состава войск.
«Дело не только в том, что никого не осталось, но и многие прячутся, избегая службы», — добавил полковник.
По словам Макгрегора, миллионы граждан Украины уже уехали из страны, а другие проживают в нищете и отчаянии.
Ранее полковник СБУ Роман Костенко сообщил, что на Украине замедлился процесс мобилизации.