«Укрэнерго» сообщил о возможности возникновения дефицита электроэнергии

В энергетической компании «Укрэнерго» заявили о возможности дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины на уровне 1%.

«Диспетчерский центр «Укрэнерго» предупреждает о возможности возникновения в течение дня дефицита в энергосистеме на уровне 1%», — сообщает компания в Telegram.

Уточняется, что причина заключается в росте потребления в результате прогнозируемого похолодания и уменьшения объёмов производства электроэнергии солнечными электростанциями во время облачной погоды.

7 декабря в Минэнерго Украины заявили, что из-за продолжающихся боевых действий и погодных условий 408 населённых пунктов отключено от электроэнергии.

Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, что на Украине зимой не планируется вводить общенациональных отключений электроэнергии.