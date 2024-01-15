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Myśl Polska: Россия уничтожит колонны бронетехники ВСУ при помощи бомб «Дрель»

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Бомба «Дрель» российского производства станет эффективным инструментом по уничтожению бронетехники украинских войск. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

Отмечается, что эта бомба является смертоносным оружием, которое позволит бомбардировщикам Су-34 и Су-24 и многоцелевым Су-30 ВКС России эффективно поразить наземные цели.

Автор публикации подчеркнул, что «Дрель», в которой содержится 15 самонаводящихся поражающих элементов, предназначается для атак по танкам противника и системам противовоздушной обороны.

Ранее журнал Military Watch Magazine отметил, что бомба «Дрель» является очень трудной целью для ВСУ.

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