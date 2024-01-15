Myśl Polska: Россия уничтожит колонны бронетехники ВСУ при помощи бомб «Дрель»

Бомба «Дрель» российского производства станет эффективным инструментом по уничтожению бронетехники украинских войск. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

Отмечается, что эта бомба является смертоносным оружием, которое позволит бомбардировщикам Су-34 и Су-24 и многоцелевым Су-30 ВКС России эффективно поразить наземные цели.

Автор публикации подчеркнул, что «Дрель», в которой содержится 15 самонаводящихся поражающих элементов, предназначается для атак по танкам противника и системам противовоздушной обороны.

Ранее журнал Military Watch Magazine отметил, что бомба «Дрель» является очень трудной целью для ВСУ.