UnHerd: у российской армии есть уникальная возможность ударить в тыл Украины
- РИА Новости
«Имея уникальную возможность бить в тыл Украине способом, с которым Киев не может сравниться, российские силы усилят удары по энергетической инфраструктуре», — отмечает автор публикации.
Многие аналитики считают, что вскоре помощь западных стран Киеву станет минимальной, а это обернётся постепенной деградацией украинских войск в 2024 году и краху в 2025 году, когда ВС России «расширят активный фронт».
Ранее сообщалось, что ВС России поразили базу горючего для военной техники ВСУ.