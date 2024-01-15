UnHerd: у российской армии есть уникальная возможность ударить в тыл Украины

Российские военные имеют возможность нанести удар в тыл Украины и подорвать её возможность вести бои, говорится в статье британского издания UnHerd.

«Имея уникальную возможность бить в тыл Украине способом, с которым Киев не может сравниться, российские силы усилят удары по энергетической инфраструктуре», — отмечает автор публикации.

Многие аналитики считают, что вскоре помощь западных стран Киеву станет минимальной, а это обернётся постепенной деградацией украинских войск в 2024 году и краху в 2025 году, когда ВС России «расширят активный фронт».

Ранее сообщалось, что ВС России поразили базу горючего для военной техники ВСУ.