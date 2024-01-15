Аналитик Меркурис: Залужный отправился под Харьков из-за катастрофы на фронте
- AP
В своём блоге на YouTube он предположил, что украинское командование опасается взятия под контроль региона российскими войсками.
«Харьков — это большой промышленный центр. Украинцы находятся в большом напряжении, они очень сильно беспокоятся, что Россия может там что-то планировать», — добавил аналитик.
Меркурис отметил, что ситуация на направлении складывается плохо для украинской армии, а генералы пока не знают, какие меры предпринять, чтобы исправить ситуацию.
Ранее Минобороны России заявило, что российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области.