В ЛНР водитель скорой помощи получил ранения из-за удара украинского БПЛА

Глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что водитель скорой помощи получил ранения различной степени тяжести в результате атаки украинского беспилотника.

«Сегодня приблизительно около 10:00 — 11:30 медицинский автомобиль Лисичанской ЦГМБ был обстрелян украинским беспилотником по дороге Приволье — Новодружеск», — написала она в Telegram.

По её словам, сейчас пострадавший находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

Пащенко добавила, что автомобиль скорой помощи получил сильные повреждения и теперь его не могут использовать для работы.

20 декабря дрон ВСУ сбросил на автомобиль скорой помощи в селе Верхнеторецкое в ДНР взрывоопасный предмет.