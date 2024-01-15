RT в Telegram
Подпишись

В ЛНР водитель скорой помощи получил ранения из-за удара украинского БПЛА

Короткая ссылка
Глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что водитель скорой помощи получил ранения различной степени тяжести в результате атаки украинского беспилотника.
В ЛНР водитель скорой помощи получил ранения из-за удара украинского БПЛА
  • РИА Новости

«Сегодня приблизительно около 10:00 — 11:30 медицинский автомобиль Лисичанской ЦГМБ был обстрелян украинским беспилотником по дороге Приволье — Новодружеск», — написала она в Telegram.

По её словам, сейчас пострадавший находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

Пащенко добавила, что автомобиль скорой помощи получил сильные повреждения и теперь его не могут использовать для работы.

20 декабря дрон ВСУ сбросил на автомобиль скорой помощи в селе Верхнеторецкое в ДНР взрывоопасный предмет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить