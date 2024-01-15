В ЛНР водитель скорой помощи получил ранения из-за удара украинского БПЛА
- РИА Новости
«Сегодня приблизительно около 10:00 — 11:30 медицинский автомобиль Лисичанской ЦГМБ был обстрелян украинским беспилотником по дороге Приволье — Новодружеск», — написала она в Telegram.
По её словам, сейчас пострадавший находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.
Пащенко добавила, что автомобиль скорой помощи получил сильные повреждения и теперь его не могут использовать для работы.
20 декабря дрон ВСУ сбросил на автомобиль скорой помощи в селе Верхнеторецкое в ДНР взрывоопасный предмет.