Экс-полковник СБУ Стариков: планирующие бомбы ВС России невозможно сбить

Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что украинские средства противовоздушной обороны не могут сбить ни одной российской планирующей авиабомбы.

«То есть они реально не сбиваются. Количество у них (у России. — RT.) — десятки тысяч штук: ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000», — рассказал он в интервью YouTube-каналу «PolitБюро».

Стариков отметил, что уникальная особенность авиабомб заключается в том, что они способны атаковать противника без входа в зону действия систем ПВО.

Также он назвал это оружие «очень серьёзным».

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВС России уничтожат позиции украинских войск при помощи тяжёлых снарядов ФАБ-1500.