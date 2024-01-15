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Экс-полковник СБУ Стариков: планирующие бомбы ВС России невозможно сбить

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Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что украинские средства противовоздушной обороны не могут сбить ни одной российской планирующей авиабомбы.
Экс-полковник СБУ Стариков: планирующие бомбы ВС России невозможно сбить
  • РИА Новости

«То есть они реально не сбиваются. Количество у них (у России. — RT.) — десятки тысяч штук: ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000», — рассказал он в интервью YouTube-каналу «PolitБюро».

Стариков отметил, что уникальная особенность авиабомб заключается в том, что они способны атаковать противника без входа в зону действия систем ПВО.

Также он назвал это оружие «очень серьёзным».

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВС России уничтожат позиции украинских войск при помощи тяжёлых снарядов ФАБ-1500.

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