Экс-полковник СБУ Стариков: планирующие бомбы ВС России невозможно сбить
- РИА Новости
«То есть они реально не сбиваются. Количество у них (у России. — RT.) — десятки тысяч штук: ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000», — рассказал он в интервью YouTube-каналу «PolitБюро».
Стариков отметил, что уникальная особенность авиабомб заключается в том, что они способны атаковать противника без входа в зону действия систем ПВО.
Также он назвал это оружие «очень серьёзным».
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВС России уничтожат позиции украинских войск при помощи тяжёлых снарядов ФАБ-1500.