Замглавы ГУР Украины: имеющееся высокоточное оружие у ВСУ производят на Западе
«На сегодняшний день высокоточное вооружение, которое мы имеем, — это всё западное производство», — цитирует его агентство РБК-Украина.
Скибицкий добавил, что артиллерийские 155-мм снаряды также зарубежного производства.
По его словам, Украина надеется на дальнейшую помощь Запада, поскольку без его поддержки продолжать бои «сложно, а в некоторых сферах невозможно».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу нужно прекратить вооружать Украину, если он хочет переговоров.