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Замглавы ГУР Украины: имеющееся высокоточное оружие у ВСУ производят на Западе

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Заместитель главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что всё высокоточное оружие, которое есть у украинских войск, производится на Западе.

«На сегодняшний день высокоточное вооружение, которое мы имеем, — это всё западное производство», — цитирует его агентство РБК-Украина.

Скибицкий добавил, что артиллерийские 155-мм снаряды также зарубежного производства.

По его словам, Украина надеется на дальнейшую помощь Запада, поскольку без его поддержки продолжать бои «сложно, а в некоторых сферах невозможно».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу нужно прекратить вооружать Украину, если он хочет переговоров.

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