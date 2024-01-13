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NYT: в ВСУ жалуются на уровень подготовки новобранцев

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В украинских войсках пожаловались на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, а также сравнивают их с пьяницами, говорится в публикации газеты The New York Times.
NYT: в ВСУ жалуются на уровень подготовки новобранцев
  • AP
  • © Libkos

В издании отметили, что солдаты ВСУ утомлены длительными боями, а потери восполняются частично, чаще всего более «возрастными» и плохо подготовленными военными.

«Трое из десяти солдат, которые приходят, ничем не лучше пьяниц, которые заснули и проснулись в форме», — цитирует газета украинского военного, комментирующего состояние прибывающих в его подразделение новобранцев.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что его устроит любой способ пополнения рядов украинской армии.

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