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Аналитик Гетьман: ВС России продолжат наносить удары «Кинжалами» и Х-22

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Российская армия продолжит наносить массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины при помощи крылатых ракет Х-22 и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Такое мнение высказал военный аналитик Алексей Гетьман.
Аналитик Гетьман: ВС России продолжат наносить удары «Кинжалами» и Х-22
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

«Они могут запустить Х-22, это ракета с почти тонной взрывчатки, она очень быстрая. Есть вероятность того, что будут запуски «Кинжалов», — поделился он в эфире YouTube-канала Radio NV.

Аналитик добавил, что у российских войск имеются все возможности и ресурсы проводить по три-четыре массированные воздушные атаки в месяц.

Ранее Минобороны России заявило, что ВС России ночью нанесли удар по объектам ВПК Украины, производящим снаряды и БПЛА высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

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