Сальдо: силы ПВО сбили выпущенные по Чаплынке украинские ракеты

Средства противовоздушной обороны сбили украинские ракеты, которые были выпущены по населённому пункту Чаплынка в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В своём Telegram-канале он рассказал, что ВСУ пытались обстрелять посёлок из реактивных систем залпового огня.

Также Сальдо напомнил, что ВС России уничтожили цеха по производству РСЗО и конструкторское бюро в Киеве ещё 29 декабря.

«Этот ядовитый зуб у киевской змеи вырван, новых боеприпасов для дальнобойных РСЗО у врага не будет», — написал губернатор.

Ранее Минобороны России заявило, что в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.