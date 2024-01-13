Сальдо: силы ПВО сбили выпущенные по Чаплынке украинские ракеты
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он рассказал, что ВСУ пытались обстрелять посёлок из реактивных систем залпового огня.
Также Сальдо напомнил, что ВС России уничтожили цеха по производству РСЗО и конструкторское бюро в Киеве ещё 29 декабря.
«Этот ядовитый зуб у киевской змеи вырван, новых боеприпасов для дальнобойных РСЗО у врага не будет», — написал губернатор.
Ранее Минобороны России заявило, что в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.