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Сальдо: силы ПВО сбили выпущенные по Чаплынке украинские ракеты

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Средства противовоздушной обороны сбили украинские ракеты, которые были выпущены по населённому пункту Чаплынка в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо: силы ПВО сбили выпущенные по Чаплынке украинские ракеты
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он рассказал, что ВСУ пытались обстрелять посёлок из реактивных систем залпового огня.

Также Сальдо напомнил, что ВС России уничтожили цеха по производству РСЗО и конструкторское бюро в Киеве ещё 29 декабря.

«Этот ядовитый зуб у киевской змеи вырван, новых боеприпасов для дальнобойных РСЗО у врага не будет», — написал губернатор.

Ранее Минобороны России заявило, что в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

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