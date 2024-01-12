Бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил, что на Украине врут о нехватке боеприпасов у российской армии.

В эфире YouTube-канала «Фабрика новин» он предложил тем, кто высказывался о дефиците снарядов у российских военных, поехать в Артёмовск и «самим посмотреть, какой там у них снарядный голод».

Депутат добавил, что у украинских войск наблюдается тяжелейшая нехватка оружия, в частности противотанкового.

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что ВСУ в настоящий момент испытывают нехватку управляемых зенитных ракет.