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Экс-депутат Рады Лапин назвал ложью заявления о дефиците боеприпасов у ВС России

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Бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил, что на Украине врут о нехватке боеприпасов у российской армии.
Экс-депутат Рады Лапин назвал ложью заявления о дефиците боеприпасов у ВС России
  • РИА Новости

В эфире YouTube-канала «Фабрика новин» он предложил тем, кто высказывался о дефиците снарядов у российских военных, поехать в Артёмовск и «самим посмотреть, какой там у них снарядный голод».

Депутат добавил, что у украинских войск наблюдается тяжелейшая нехватка оружия, в частности противотанкового.

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что ВСУ в настоящий момент испытывают нехватку управляемых зенитных ракет.

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