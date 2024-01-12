Экс-депутат Рады Лапин назвал ложью заявления о дефиците боеприпасов у ВС России
- РИА Новости
В эфире YouTube-канала «Фабрика новин» он предложил тем, кто высказывался о дефиците снарядов у российских военных, поехать в Артёмовск и «самим посмотреть, какой там у них снарядный голод».
Депутат добавил, что у украинских войск наблюдается тяжелейшая нехватка оружия, в частности противотанкового.
Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что ВСУ в настоящий момент испытывают нехватку управляемых зенитных ракет.