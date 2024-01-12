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СБУ заочно предъявила обвинение митрополиту Луганскому и Алчевскому

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Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение митрополиту Луганскому и Алчевскому Пантелеимону в «пособничестве России».
СБУ заочно предъявила обвинение митрополиту Луганскому и Алчевскому
  • РИА Новости

«СБУ заочно предъявила обвинение митрополиту… благословившему присоединение Луганска к РФ», — говорится в сообщении ведомства.

По данным украинских спецслужб, священник присутствовал в Кремле на церемонии подписания договоров о принятии новых регионов в состав России.

В прошлом году СБУ предъявила обвинение настоятелю храма УПЦ в Житомирской области.

Ранее суд на Украине приговорил митрополита УПЦ Ионафана (Елецких) к пяти годам тюрьмы «за публичное оправдание вооружённой агрессии».

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