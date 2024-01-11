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Спикер ВС Украины Игнат: Киеву не хватит средств, чтобы сбить все ракеты России

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Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинской армии «не хватит никаких средств», чтобы сбить все ракеты С-300, запас которых у России огромный.
Спикер ВС Украины Игнат: Киеву не хватит средств, чтобы сбить все ракеты России
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, как ВСУ справиться с участившимися обстрелами Харькова. Его слова приводит «СТРАНА.ua».

«Понятно, что сбивать тысячи ракет С-300, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств», — заявил Игнат.

Он считает, что ВСУ нужно иметь «достаточно высокоточное мощное вооружение» для того, чтобы уменьшить число российских дивизионов С-300.

Ранее бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ и генерал-майор в отставке Сергей Кривонос выразил мнение, что Украину ждут ещё более мощные ракетные удары России.

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