В Харькове заявили о повреждении производственного предприятия
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о повреждении производственного предприятия.
- © Головне управління ДСНС України у Харківській області
Об этом сообщает РИА Новости.
Как он отметил, в результате взрывов повреждено производственное предприятие.
При этом глава города не уточнил, о каком именно объекте идёт речь.
Ранее Терехов сообщил об обстреле Харькова.
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