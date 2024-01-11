В Харькове заявили о повреждении производственного предприятия

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о повреждении производственного предприятия.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как он отметил, в результате взрывов повреждено производственное предприятие.

При этом глава города не уточнил, о каком именно объекте идёт речь.

Ранее Терехов сообщил об обстреле Харькова.