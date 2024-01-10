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В Кривом Роге заявили о проблемах с энергоснабжением после сообщений о взрыве

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Энергоснабжение отсутствует в нескольких районах в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, где, по данным местных СМИ, ранее прогремели взрывы.
В Кривом Роге заявили о проблемах с энергоснабжением после сообщений о взрыве
  • Gettyimages.ru

Как сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул, в городе произошла «серьёзная авария по энергетике». Вилкул в личном Telegram-канале уточнил, что без света остаются Долгинцевский и ряд других районов Кривого Рога.

«Водоснабжение переходит на генераторы, будет временный провал давления. Часть котельных переходит на генераторы. Аварийные бригады работают», — написал он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Кривом Роге произошли взрывы. Примечательно, что до этого на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

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