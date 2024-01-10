Заявление Владимира Зеленского, что Россия якобы не выстоит в борьбе с Украиной, — воплощение его знаменитой «украинской интуиции». Так на его слова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя высказывание Зеленского об «украинской интуиции», которая подсказывает ему, будто Россия не выстоит, если Украина продолжит с ней бороться, Захарова заявила, что ему требуется помощь санитаров.

«О, да! Эта знаменитая «украинская интуиция Зеленского». Не подвела ни разу, и всё задуманное сбылось. На неё смело можно положиться и ждать. Санитаров», — написала она в личном Telegram-канале.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, согласно которому отказ Зеленского начинать переговоры может стоить Украине Одессы и Харькова.