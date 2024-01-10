Захарова высмеяла «украинскую интуицию» Зеленского после слов о России
- РИА Новости
Комментируя высказывание Зеленского об «украинской интуиции», которая подсказывает ему, будто Россия не выстоит, если Украина продолжит с ней бороться, Захарова заявила, что ему требуется помощь санитаров.
«О, да! Эта знаменитая «украинская интуиция Зеленского». Не подвела ни разу, и всё задуманное сбылось. На неё смело можно положиться и ждать. Санитаров», — написала она в личном Telegram-канале.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, согласно которому отказ Зеленского начинать переговоры может стоить Украине Одессы и Харькова.