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Захарова высмеяла «украинскую интуицию» Зеленского после слов о России

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Заявление Владимира Зеленского, что Россия якобы не выстоит в борьбе с Украиной, — воплощение его знаменитой «украинской интуиции». Так на его слова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова высмеяла «украинскую интуицию» Зеленского после слов о России
  • РИА Новости

Комментируя высказывание Зеленского об «украинской интуиции», которая подсказывает ему, будто Россия не выстоит, если Украина продолжит с ней бороться, Захарова заявила, что ему требуется помощь санитаров.

«О, да! Эта знаменитая «украинская интуиция Зеленского». Не подвела ни разу, и всё задуманное сбылось. На неё смело можно положиться и ждать. Санитаров», — написала она в личном Telegram-канале.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, согласно которому отказ Зеленского начинать переговоры может стоить Украине Одессы и Харькова.

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