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MWM: Украина не сможет восполнить потерянные истребители Су-27

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Издание Military Watch Magazine написало материал, в котором говорится, что украинские войска не смогут восполнить потери истребителей Су-27, которые были уничтожены Россией.
MWM: Украина не сможет восполнить потерянные истребители Су-27
  • AP
  • © Alexander Ermochenko

Как указывает портал, по разным данным, в последнюю неделю декабря были сбиты «то ли три, то ли два из немногих оставшихся на Украине Су-27».

«Су-27 не используется ни в одной другой стране, связанной с Западом, что делает потери невозможными для восполнения», — говорится в материале.

Отмечается, что данные представители украинской авиации являются самыми мощными среди эксплуатируемых на Украине.

При этом в статье указывается, что столь ожидаемые украинскими властями устаревшие F-16 «считаются гораздо менее боеспособными, чем Су-27».

7 января сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили Су-25 и Су-27 ВСУ.

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