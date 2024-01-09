MWM: Украина не сможет восполнить потерянные истребители Су-27
- AP
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Как указывает портал, по разным данным, в последнюю неделю декабря были сбиты «то ли три, то ли два из немногих оставшихся на Украине Су-27».
«Су-27 не используется ни в одной другой стране, связанной с Западом, что делает потери невозможными для восполнения», — говорится в материале.
Отмечается, что данные представители украинской авиации являются самыми мощными среди эксплуатируемых на Украине.
При этом в статье указывается, что столь ожидаемые украинскими властями устаревшие F-16 «считаются гораздо менее боеспособными, чем Су-27».
7 января сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили Су-25 и Су-27 ВСУ.