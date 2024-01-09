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Командир ВСУ заявил о нежелании большинства мужчин Украины служить в армии

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Командир разведывательного взвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил о нежелании большинства мужчин Украины служить в армии.
Командир ВСУ заявил о нежелании большинства мужчин Украины служить в армии
  • AP
  • © Libkos

Как он отметил в интервью изданию «Украинская правда», лишь 20% от тех, кого планируют мобилизовать, имеют мотивацию идти в армию. Причиной всему, по его мнению, то, что в них не воспитывали патриотизм.

«Большинство мужчин не хотят служить... если искать только мотивированных людей, мы не наберём даже и 20% от того, что сейчас хочет Министерство обороны или Генеральный штаб», — цитирует его РИА Новости.

Украинский военный также выразил мнение, что без мобилизации страна не выживет. Сейчас, как он отметил, у него даже нет возможности провести ротацию солдат на позициях.

Ранее Минобороны Украины закупило 50 тыс. комплектов женской военной формы.

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