Старовойт: предварительно, силы ПВО сбили три беспилотника в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что, по предварительным данным, российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника самолётного типа в небе над Курской областью.

РИА Новости

Об этом он написал в Telegram. «По предварительной информации, средствами ПВО над территорией Курской области сбито три БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении. Ранее Старовойт сообщил, что в небе над Курском сработала система ПВО.