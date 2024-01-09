Старовойт: предварительно, силы ПВО сбили три беспилотника в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что, по предварительным данным, российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника самолётного типа в небе над Курской областью.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«По предварительной информации, средствами ПВО над территорией Курской области сбито три БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.
Ранее Старовойт сообщил, что в небе над Курском сработала система ПВО.
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