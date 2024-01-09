В Раде назвали незаконными задержания людей на улице работниками военкомата

В Верховной раде Украины назвали незаконными силовые задержания людей на улице сотрудниками военкоматов. Такое заявление сделал глава комитета парламента по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич.

«Такие случаи являются нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании», — сказал он, депутата цитирует «СТРАНА.ua».

Завитневич признал, что частично такие случаи «спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации».

9 января украинское издание сообщило, что сотрудники военкоматов в Одессе продолжают проводить рейды в общественном транспорте города. Подобный случай недавно произошёл на одной из трамвайных остановок.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде пожаловался на тяжёлую ситуацию с живой силой в украинской армии и пригрозил депутатам отправкой на фронт их самих.