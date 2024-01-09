В Раде назвали незаконными задержания людей на улице работниками военкомата
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«Такие случаи являются нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании», — сказал он, депутата цитирует «СТРАНА.ua».
Завитневич признал, что частично такие случаи «спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации».
9 января украинское издание сообщило, что сотрудники военкоматов в Одессе продолжают проводить рейды в общественном транспорте города. Подобный случай недавно произошёл на одной из трамвайных остановок.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде пожаловался на тяжёлую ситуацию с живой силой в украинской армии и пригрозил депутатам отправкой на фронт их самих.