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В Раде назвали незаконными задержания людей на улице работниками военкомата

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В Верховной раде Украины назвали незаконными силовые задержания людей на улице сотрудниками военкоматов. Такое заявление сделал глава комитета парламента по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич.
В Раде назвали незаконными задержания людей на улице работниками военкомата
  • Gettyimages.ru
  • © Mykola Churpita

«Такие случаи являются нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании», — сказал он, депутата цитирует «СТРАНА.ua».

Завитневич признал, что частично такие случаи «спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации».

9 января украинское издание сообщило, что сотрудники военкоматов в Одессе продолжают проводить рейды в общественном транспорте города. Подобный случай недавно произошёл на одной из трамвайных остановок.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде пожаловался на тяжёлую ситуацию с живой силой в украинской армии и пригрозил депутатам отправкой на фронт их самих.

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