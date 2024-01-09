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Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Винницкой области

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Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Казанский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ладыжине Винницкой области. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Винницкой области
  • Gettyimages.ru
  • © Denis Torkhov

«В ночь на 9 января сторонники ПЦУ захватили Казанский храм Украинской православной церкви в городе Ладыжине Винницкой области. Захват осуществлялся с помощью бульдозера. Лицо священника после визита сторонников ПЦУ было залито кровью», — говорится на сайте СПЖ.

В конце ноября сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила Украинской православной церкви (УПЦ) в посёлке Бородянка Киевской области.

В октябре был захвачен храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в посёлке Драбов Черкасской области.

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