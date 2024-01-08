В 2024 году Украина может потерять часть своих территорий из-за сокращения помощи со стороны западных стран, пишет газета Berliner Zeitung.

Как отмечает газета, в 2024 году Украина окажется под ещё большим давлением. По мнению автора материала, украинские вооружённые силы не смогут начать новое наступление и займут оборонительную позицию.

«Возможно, Украина даже потеряет территории», — говорится в статье.

Ранее СМИ писали, что политики на Украине сомневаются, что украинские войска смогут удерживать территории после ударов со стороны Вооружённых сил России.