RT в Telegram
Подпишись

BZ: Украина может потерять часть территорий из-за сокращения помощи Запада

Короткая ссылка
В 2024 году Украина может потерять часть своих территорий из-за сокращения помощи со стороны западных стран, пишет газета Berliner Zeitung.
BZ: Украина может потерять часть территорий из-за сокращения помощи Запада
  • AP
  • © Alex Babenko

Как отмечает газета, в 2024 году Украина окажется под ещё большим давлением. По мнению автора материала, украинские вооружённые силы не смогут начать новое наступление и займут оборонительную позицию.

«Возможно, Украина даже потеряет территории», — говорится в статье.

Ранее СМИ писали, что политики на Украине сомневаются, что украинские войска смогут удерживать территории после ударов со стороны Вооружённых сил России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить