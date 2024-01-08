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Два человека пострадали при обрушении пролёта моста через реку Неман в Белоруссии

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Чрезвычайное происшествие произошло 8 января в Гродненской области Белоруссии, где обрушился пролёт неэксплуатируемого моста через реку Неман. В результате инцидента пострадали два человека.
Два человека пострадали при обрушении пролёта моста через реку Неман в Белоруссии
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitri Zelenevski

Как сообщили в МЧС республики, речь идёт о рабочих, которые проводили демонтажные работы. Помимо этого, в результате обрушения в воде оказался экскаватор с машинистом.

«При помощи трёхколенной лестницы спасатели транспортировали двух пострадавших, а группа спасения на водах извлекла рабочего из экскаватора», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось о ЧП на северо-западе Республики Казахстан, где из-за взрыва газа обрушилось здание кафе.

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