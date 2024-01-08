Два человека пострадали при обрушении пролёта моста через реку Неман в Белоруссии
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Как сообщили в МЧС республики, речь идёт о рабочих, которые проводили демонтажные работы. Помимо этого, в результате обрушения в воде оказался экскаватор с машинистом.
«При помощи трёхколенной лестницы спасатели транспортировали двух пострадавших, а группа спасения на водах извлекла рабочего из экскаватора», — говорится в сообщении ведомства.
Пострадавших госпитализировали.
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