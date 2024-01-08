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«СТРАНА.ua»: сотрудники военкомата остановили в Одессе троллейбус для проверки

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В Одессе сотрудники военкомата остановили троллейбус, чтобы провести в нём проверку.
«СТРАНА.ua»: сотрудники военкомата остановили в Одессе троллейбус для проверки
  • Gettyimages.ru
  • © Rehulian Yevhen

Об этом информирует издание «СТРАНА.ua».

«В Одессе на Молдаванке военкомы остановили троллейбус и проводят в нём проверку», — говорится в сообщении.

Ранее комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник сообщил, что на недавно установленных блокпостах региона будут вручать повестки уклоняющимся от призыва в армию гражданам.

СМИ писали, что на контрольно-пропускных пунктах на границе Украины и Польши появились представители военкоматов, теперь за рубеж не выпускают мужчин выездных категорий.

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