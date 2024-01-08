«СТРАНА.ua»: сотрудники военкомата остановили в Одессе троллейбус для проверки
- Gettyimages.ru
- © Rehulian Yevhen
Об этом информирует издание «СТРАНА.ua».
«В Одессе на Молдаванке военкомы остановили троллейбус и проводят в нём проверку», — говорится в сообщении.
Ранее комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник сообщил, что на недавно установленных блокпостах региона будут вручать повестки уклоняющимся от призыва в армию гражданам.
СМИ писали, что на контрольно-пропускных пунктах на границе Украины и Польши появились представители военкоматов, теперь за рубеж не выпускают мужчин выездных категорий.