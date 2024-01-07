Зеленский призвал страны Европы «преподать России урок»

Владимир Зеленский обратился к странам Европы с призывом «преподать России урок» за специальную военную операцию.

Его слова приводит «РБК-Украина».

По мнению Зеленского, Европейскому союзу нужно сформировать общую оружейную промышленность, чтобы «одержать победу над Россией».

Он добавил, что для того, чтобы «преподать России урок», необходима солидарность всей Европы в этом вопросе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министру иностранных дел Италии Антонио Таяни, прежде чем предлагать сформировать армию ЕС для обеспечения порядка в мире, следует решить вопрос с беженцами и мигрантами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Украина не сможет победить Россию в конфликте даже при поддержке со стороны западных стран.