Генерал Кривонос рассказал о последствиях для ВСУ наступления России на Чернигов

Генерал украинских вооружённых сил в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» рассказал о последствиях для ВСУ наступление России на Чернигов.

По его словам, в настоящий момент ведётся много боёв на разных направлениях: Купянское, Лиманское, Артёмовское, Марьинское направления. Эти бои позволяют России растягивать украинские ресурсы.

«Если они пойдут ещё в Черниговской области, у нас появится ещё одна головная боль», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он призвал ускорить мобилизацию на Украине.

Ранее Кривонос заявил, что украинские власти провалили план атаки по России «миллионами дронов».