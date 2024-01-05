Генерал Кривонос рассказал о последствиях для ВСУ наступления России на Чернигов
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По его словам, в настоящий момент ведётся много боёв на разных направлениях: Купянское, Лиманское, Артёмовское, Марьинское направления. Эти бои позволяют России растягивать украинские ресурсы.
«Если они пойдут ещё в Черниговской области, у нас появится ещё одна головная боль», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он призвал ускорить мобилизацию на Украине.
Ранее Кривонос заявил, что украинские власти провалили план атаки по России «миллионами дронов».