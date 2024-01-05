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Глава МО Украины отчитался коллеге из Польши о ситуации на фронте

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Министр обороны Украины Рустем Умеров в рамках телефонного разговора с министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем отчитался своему коллеге о ситуации на фронте.
Глава МО Украины отчитался коллеге из Польши о ситуации на фронте
  • AP

О данном докладе польской стороне Умеров сообщил в своих социальных сетях.

«Состоялся продуктивный разговор с вице-премьером Польши, министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем... Предоставил обновлённую информацию о ситуации на передовой», — цитирует его РИА Новости.

Украинский министр добавил, что пригласил главу Минобороны Польши в Киев.

Ранее сообщалось, что украинским военным пришлось отказаться от использования на фронте польских танков Т-72 из-за мощи российской артиллерии.

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