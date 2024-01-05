Глава МО Украины отчитался коллеге из Польши о ситуации на фронте
- AP
О данном докладе польской стороне Умеров сообщил в своих социальных сетях.
«Состоялся продуктивный разговор с вице-премьером Польши, министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем... Предоставил обновлённую информацию о ситуации на передовой», — цитирует его РИА Новости.
Украинский министр добавил, что пригласил главу Минобороны Польши в Киев.
Ранее сообщалось, что украинским военным пришлось отказаться от использования на фронте польских танков Т-72 из-за мощи российской артиллерии.