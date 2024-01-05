Очевидцы сообщают об увеличении числа блокпостов для выдачи повесток в Киеве

Очевидцы рассказали агентству ТАСС, что число блокпостов для выдачи повесток увеличили в Киеве и Киевской области.

Также отмечается, что сотрудникам военных комиссариатов разрешили заходить в дома и на рабочие места с целью мобилизации.

По словам собеседника агентства, на фоне данных действий люди не выезжают за город, а доставщики отказываются привозить посылки в Киевскую область.

Ранее комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник сообщил, что на недавно установленных блокпостах региона будут вручать повестки уклоняющимся от призыва в армию гражданам.

СМИ писали, что на контрольно-пропускных пунктах на границе Украины и Польши появились представители военкоматов, теперь за рубеж не выпускают мужчин выездных категорий.