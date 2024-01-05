Критикующую Залужного депутата Рады Безуглую сместили с поста замглавы комитета

Украинский депутат Марьяна Безуглая, известная своей критикой в отношении главкома ВСУ Валерия Залужного, смещена с поста замглавы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады.

Об этом сообщил украинский парламентарий Вадим Ивченко в эфире канала «Мы Украина».

«Комитет по вопросам обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета», — цитирует его РИА Новости.

Сама Безуглая заявила, что решение комитета отозвать её с должности было принято «максимально коварно».

«Председатель комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, в моё отсутствие; а коллеги проголосовали», — приводит её слова «СТРАНА.ua».

В ноябре Марьяна Безуглая заявила, что Залужный перекладывает ответственность за неудачи на фронте на офис Владимира Зеленского. По её мнению, Залужный должен уйти с должности в связи с отсутствием плана действий на будущий год.