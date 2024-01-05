Критикующую Залужного депутата Рады Безуглую сместили с поста замглавы комитета
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Об этом сообщил украинский парламентарий Вадим Ивченко в эфире канала «Мы Украина».
«Комитет по вопросам обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета», — цитирует его РИА Новости.
Сама Безуглая заявила, что решение комитета отозвать её с должности было принято «максимально коварно».
«Председатель комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, в моё отсутствие; а коллеги проголосовали», — приводит её слова «СТРАНА.ua».
В ноябре Марьяна Безуглая заявила, что Залужный перекладывает ответственность за неудачи на фронте на офис Владимира Зеленского. По её мнению, Залужный должен уйти с должности в связи с отсутствием плана действий на будущий год.