Минобороны России: за неделю в плен российской армии сдались 13 солдат ВСУ

В течение прошедшей недели в плен российским войскам сдались 13 украинских военнослужащих, говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

По представленным данным, в том числе в российский плен попали восемь солдат ВСУ на Купянском направлении.

Помимо этого, сообщается, что ВСУ за неделю потеряли 1990 военных на Донецком направлении.