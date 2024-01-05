Минобороны России: за неделю в плен российской армии сдались 13 солдат ВСУ
В течение прошедшей недели в плен российским войскам сдались 13 украинских военнослужащих, говорится в ежедневной сводке Минобороны России.
- РИА Новости
По представленным данным, в том числе в российский плен попали восемь солдат ВСУ на Купянском направлении.
Помимо этого, сообщается, что ВСУ за неделю потеряли 1990 военных на Донецком направлении.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен