RT в Telegram
Подпишись

Минобороны России: за неделю в плен российской армии сдались 13 солдат ВСУ

Короткая ссылка
В течение прошедшей недели в плен российским войскам сдались 13 украинских военнослужащих, говорится в ежедневной сводке Минобороны России.
Минобороны России: за неделю в плен российской армии сдались 13 солдат ВСУ
  • РИА Новости

По представленным данным, в том числе в российский плен попали восемь солдат ВСУ на Купянском направлении.

Помимо этого, сообщается, что ВСУ за неделю потеряли 1990 военных на Донецком направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить