Welt: российская армия перехватила инициативу на линии фронта

Российские военные оказывают сильное давление на украинскую армию, перехватив инициативу на передовой, заявил журналист Кристоф Ваннер немецкому телеканалу Welt.

По его словам, на сегодняшний день усилилось продвижение ВС России.

«Важный пункт заключается в том, что русские перехватили инициативу в этих позиционных боях», — добавил Ваннер.

Журналист отметил, что, несмотря на то что российская армия в последнее время наносила массированные ракетные удары по украинским объектам, её продвижение на передовой не остановилось.

Ранее отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил, что ВС России продолжают давить на ВСУ на фронте.