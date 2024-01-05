Atlantic: ВСУ не используют польские танки на фронте из-за российской артиллерии

Украинским военным пришлось отказаться от использования на фронте польских танков Т-72 из-за мощи российской артиллерии, говорится в материале The Atlantic.

«Украинцы ценят свои танки Т-72 из Польши, и по ходу кампании они решили не использовать их в боевых действиях на передовой», — написал автор статьи.

Также отмечается, что ВСУ предпринимали попытки захватить позиции ВС России при помощи танков. Однако это оказалось невозможно, так как российские войска со всех сторон наносили удары по противнику артиллерией и с воздуха.

Ранее издание The National Interest написало, что массовое применение Россией ударных дронов «Ланцет» показывает недостаток военной стратегии Запада.