Немецкий генерал Катер: 2024 год станет решающим в конфликте на Украине

Наступивший 2024 год станет решающим в военном плане для Украины, считает генерал-лейтенант Вооружённых сил Германии в отставке Роланд Катер.

Своё мнение он выразил в эфире Welt.

«Это будет решающий год в военном плане. Он покажет, удастся ли Украине перехватить инициативу, а мы должны быть реалистичны в своих оценках. Сейчас я вижу, что инициатива находится у русских», — сказал он.

Катер предположил, что в 2024 году состоятся переговоры и завершится конфликт.

По оценкам бывшего посла Соединённых Штатов в НАТО Иво Даалдера, Украину может ждать поражение в конфликте с Россией в первой половине 2024 года.