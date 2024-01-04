Немецкий генерал Катер: 2024 год станет решающим в конфликте на Украине
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Своё мнение он выразил в эфире Welt.
«Это будет решающий год в военном плане. Он покажет, удастся ли Украине перехватить инициативу, а мы должны быть реалистичны в своих оценках. Сейчас я вижу, что инициатива находится у русских», — сказал он.
Катер предположил, что в 2024 году состоятся переговоры и завершится конфликт.
По оценкам бывшего посла Соединённых Штатов в НАТО Иво Даалдера, Украину может ждать поражение в конфликте с Россией в первой половине 2024 года.