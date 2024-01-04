Военкор RT показал уничтожение пяти военных ВСУ на украинских позициях

Военкор RT Александр Симонов показал видео, на котором бойцы 1-й гвардейской танковой армии на Купянском направлении уничтожили сбросом сразу пять военнослужащих ВСУ. Ещё трое, вероятно, получили ранения.

Инициатива под Купянском остаётся за подразделениями России. Военкор RT Александр Яремчук ранее показал эксклюзивное видео, на котором российские войска наносят удары по позициям ВСУ в районе Спорного.